Nederlands SciSports verandert transferwereld

In wie zit in de Nederlandse Eredivisie ook veel potentie?

,,Mijn eigen inschatting, dus zonder data: Kasper Dolberg. Op basis van onze data scoort onder anderen Joey Groenbast hoog, een 21-jarige rechtsback van Go Ahead Eagles. Ook Zakaria El Azzouzi van Sparta heeft veel potentie. Bovenaan de lijst van meest invloedrijke spelers staat overigens Joël Veltman.''



Joël Veltman?

,,Dat zou je niet zeggen he? Maar op basis van de statistieken wel. Ik had het ook niet verwacht, maar hij scoort in ons systeem heel hoog. Als hij speelt, krijgt Ajax weinig goals tegen en is hij vaak belangrijk bij aanvallen die leiden tot goals. Wat voor een invloed heeft iemand op een team? Dat antwoord is voor ons belangrijk. Data zal voetbalprocessen nooit helemaal vervangen, zegt niets over groepsdynamiek. Het helpt wel met het genereren van nieuwe inzichten en perspectieven waardoor het spel beter kan worden. Het is een aanvulling voor een trainer. We helpen clubs door ruis uit hun statistieken te halen. Met onze data hopen we het gevoel van een scout te kunnen staven. Ik geloof er heilig in dat wiskunde de basis onder succes in het voetbal kan zijn. Ook wiskunde is niet perfect, maar minder imperfect dan het menselijk oog van een scout.''