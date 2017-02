Neres tegen Legia voor het eerst bij selectie Ajax

Neres kwam deze maand voor zo'n 12 miljoen euro over van Sao Paulo. Hij traint sinds afgelopen weekend mee bij Ajax. Een basisplaats zal er voor de 19-jarige tegen Legia zeer waarschijnlijk nog niet in zitten.

Strafschoppen

Volgens trainer Peter Bosz heeft Ajax niet speciaal getraind op het nemen van strafschoppen. ,,We gaan ervoor zorgen dat we het karwei voor die tijd hebben afgemaakt'', liet hij tijdens zijn voorbeschouwing weten. Afgelopen zondag miste aanvoerder Davy Klaassen in de gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse (0-1) nog van elf meter.

Ajax hield Legia Warschau vorige week donderdag in Polen op 0-0. Verdediger Daley Sinkgraven raakte in dat duel geblesseerd aan een enkel en miste daardoor het duel met Vitesse. De thuiswedstrijd tegen de Poolse kampioen komt voor hem ook nog te vroeg. Zijn vervanger tegen Vitesse was Jairo Riedewald. Kenny Tete, die in Warschau na zijn tweede gele kaart van het veld moest, is geschorst.