Nicolai Jørgensen zegt sorry voor 'diefstal'

Vlak voor tijd besloot hij bijna met gevaar voor eigen leven het duel aan te gaan met Joris Delle, de doelman van NEC. De international van Jong Turkije zag de bal op weg naar de doellijn gaan en wilde al juichen voor zijn eerste seizoenstreffer. Tot spits en topscorer van Nederland Nicolai Jørgensen opdook en de bal doodleuk het laatste tikje gaf: 4-0.



Een robbery, schaterde de Deen na afloop. Diefstal van een speler die in tegenstelling tot vrijwel al zijn ploeggenoten nog niet eenmaal tot scoren kwam. Maar wel eentje met een vette knipoog. Ook Basacikoglu lachte vrolijk mee in de kleedkamer. ,,Dat zegt ook iets over een groep’’, zei Steven Berghuis. ,,We hadden er allemaal heel veel lol om, zelfs Bilal’’, zegt Berghuis. ,,Opeens was Nico daar om de bal een tikje te geven hahaha.’’



,,Ik heb echt wel even sorry gezegd’’, zegt Jørgensen. ,,Bilal scoort heus nog wel een keer. En er liep nog een verdediger van NEC mee toch, hahaha?’’