‘Niets te verliezen tegen Feyenoord? Gelul’

Het cliché dat ADO vrijuit kan voetballen, wil er bij Groenendijk niet in. ,,Het is gelul dat je niets te verliezen hebt tegen Feyenoord. We hebben drie punten te verliezen. We kunnen in de laatste 12 wedstrijden nog 36 punten halen. Ook tegen Feyenoord hebben we een kans. Ik heb Darmstadt laatst ook van Dortmund zien winnen. Feyenoord kan tegen ons een mindere dag hebben en wij een goede. Dan wil ik het nog wel eens zien.’’