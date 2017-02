Nieuw blessureleed voor PEC Zwolle

De basisformatie, zoals die Jans in zijn hoofd heeft tegen FC Utrecht, blijft ondanks de nieuwe tegenvallers zonder ingrijpende wijzigingen. Youness Mokhtar keert vrijwel zeker terug in de ploeg. Het zou de eerste basisplaats zijn van de aanvaller in 111 dagen. Mokhtar is hersteld van een slepende liesblessure, die hij eind oktober opliep in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hij vervangt in Utrecht Kingsley Ehizibue op de Zwolse rechterflank.



Mokhtar was in oktober de man die het verschil maakte bij PEC Zwolle. Toeval of niet, na de gewonnen IJsselderby boekte PEC in de eerste seizoenshelft geen enkele overwinning meer. Mokhtar werd op 10 december door trainer Ron Jans nog wel ingebracht tegen Willem II (0-0), maar dat bleek achteraf te vroeg. De Marokkaan kreeg een terugslag en miste behalve de laatste wedstrijden van 2016 ook het trainingskamp in Spanje. De afgelopen drie duels viel Mokhtar steeds als invaller in het veld.



Overigens ontbrak ook spits Nicolai Brock-Madsen vandaag op de Zwolse training. De Deense spits – die vier keer scoorde in de afgelopen vijf duels van PEC Zwolle - stond op het punt vader te worden van een zoon en kreeg vrijaf van Jans.