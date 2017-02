Nieuwe aderlating Utrecht: ook Brama lang eruit

Brama heeft op de training een binnenband van zijn enkel ingescheurd. Ook de 30-jarige routinier staat enkele weken aan de kant. Dat is een forse aderlating voor de Utrechters. Op het middenveld mist trainer Erik ten Hag nu vier spelers. Naast Amrabat, Brama en Rico Strieder (kruisband) is ook Andreas Ludwig afwezig. De Duitser is voor twee duels geschorst na zijn rode kaart tegen SC Heerenveen.



Ten Hag moet dus puzzelen. Daarom zijn de trainingen van vandaag en morgen achter gesloten deuren. Tegen Heerenveen loste hij het uitvallen van Amrabat op door Willem Janssen door te schuiven naar het middenveld. Dat lijkt ook nu de meest logische optie voor of de positie van Brama of die van Amrabat. Mark van der Maarel zal dan centraal achterin spelen.



Yassin Ayoub is teruggekeerd van een griepje. Voor de vierde plek op het middenveld is het de vraag of Zakaria Labyad fit genoeg is om te starten. Die knoop moet de medische staf doorhakken vandaag en morgen. Darren Rosheuvel verdedigende middenvelder laten spelen is ook een optie.