Nieuwe eigenaar Korotaev wil binnen vijf jaar Champions League met Roda JC

Korotaev liet verder doorschemeren dat hij Roda JC niet ziet als een project voor een paar jaar, maar dat hij langere tijd aan de club verbonden wil blijven. De begroting van de club moet van 10 miljoen euro richting 15 of 20 miljoen euro. Hij wil snel resultaat zien. Vandaag bezocht hij de selectie van Roda JC met een simpele boodschap: win zondag van Ajax.



De zakenman met Russische achtergrond legde uit dat voor hem een droom is uitgekomen door aandeelhouder te worden van een voetbalclub. De Zwitserse investeerder heeft nu nog een minderheidsaandeel in de club. Korotaev beslist in juni of hij een groter aandeel neemt. ,,Misschien koop ik meer’’, kondigde hij aan.



Ook werd de nieuwe adviseur Nicolas Anelka gepresenteerd in een Roda JC-shirt. Anelka kent de Zwitserse investeerder die mede-eigenaar is geworden van de Limburgse club omdat zij in Dubai buren van elkaar zijn. ,,Hij is mijn vriend en ik wil hem helpen." Anelka zegt dat hij Roda JC nog kende uit het verleden. ,,Het was een grote club die in Europa heeft gespeeld dus waarom niet'', pareerde hij de vragen over de reden van zijn komst naar Kerkrade. ,,En Nederland is een goed voetballand en heeft fantastische spelers zoals Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Wesley Sneijder en Robin van Persie voortgebracht.''



De oud-spits gaat werken voor de voetbalacademie van Roda en wordt aangeprezen omdat hij talent snel ontdekt. ,,Ik denk dat ik een goed oog heb voor talent. Ik ga eerst een inventarisatie maken en kijken wat er moet gebeuren. Mijn doel is om jeugdspelers te ontwikkelen tot volwaardige selectiespelers."



Anelka speelde zelf tussen 1996 en 2015 voor twaalf verschillende clubs, waaronder Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City en Liverpool. Over Kerkrade was Anelka positief. ,,Het is een mooie stad."