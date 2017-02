Nieuwe Elite League vervangt oefenwedstrijden voor Oranje onder 20

De Elite League wordt gespeeld tussen augustus van dit jaar en maart 2018, en vervangt de reguliere vriendschappelijke wedstrijden.



Volgens Jelle Goes, technisch manager van de KNVB, is de oprichting van dit toernooi pure winst. ,,Door het opzetten van de Elite League kunnen onze talenten met meer weerstand tegen goede tegenstanders spelen. Het spelen van een toernooi brengt sowieso meer druk met zich mee dan oefenduels'', aldus Goes.



De acht deelnemende landen spelen ieder één keer tegen elkaar. Nederland speelt de eerste editie van de Elite League vier keer thuis en drie keer uit. Dit betekent automatisch dat dit het jaar erop omgedraaid is.



Nederland begint de Elite League op 31 augustus met een uitwedstrijd in en tegen Engeland.