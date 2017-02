Nijhuis leidt topper tussen Feyenoord en PSV

Willem II's Fey­en­oord-huur­ling Schuurman slaat ruit in na wissel

11:26 De stoppen sloegen gisteravond even door bij Jari Schuurman. De Feyenoord-huurling van Willem II werd in de 70ste minuut gewisseld tijdens de competitiewedstrijd Jong FC Dordrecht - Jong Willem II. Op weg naar de kleedkamer sloeg hij een ruit in.