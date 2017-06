'Niks veranderd, zie ik. Alleen een beetje bolle kop'

Het Jeugd EK wordt voor Drenthe zijn grote doorbraak. ,,Een EK gaan spelen, dat is top. Er was heel veel passie, we konden goed voetballen en groeiden echt naar elkaar toe. Maar ja, je speelt natuurlijk niet tegen zomaar wat landen. Bij Portugal speelde Nani, die had net getekend bij Manchester United.”



De groepswedstrijd van Jong Oranje tegen Portugal was volgens Drenthe bijna niet succesvol afgelopen. ,,Als de wedstrijd nog vijf minuten langer had geduurd, hadden ze 2-2 gemaakt”, zegt hij serieus. De Haan schudt het hoofd. ,,Nee mijn jong, dat kwam doordat wij met 2-1 voorstonden en zij moesten aanvallen. Maar wij speelden toen goed. Echt goed. Dat was dé wedstrijd.”



De Haan meert aan bij een houten steiger. Hij knoopt de boot met wat touwen vast. Drenthe zit even alleen achter het stuur, zijn hand bij het sleuteltje. ,,Nou, doe maar uit Royston”, zegt De Haan. ,,Keurig.”



Dan opent de huidige assistent-bondscoach bij de vrouwen een witte koelbox vol met flessen Rivella, bitter lemon en Spa Blauw. ,,Wil je wat drinken, Royston?”, vraagt De Haan, terwijl hij een plastic bekertje tevoorschijn haalt. Drenthe neemt Spa, De Haan een glaasje Rivella.



Drenthe is die junimaand in 2007 het hele toernooi in zijn element en groeit uit tot nationale knuffelbeer, mede door zijn passie op het veld en zijn openhartigheid in interviews na de wedstrijden. ,,Ik was een beetje een zwervende middenvelder. En Maceo Rigters? Wat hij raakte ging er in. Dus alles op hem! Hij maakte op een gegeven moment een omhaal in de halve finale tegen Engeland en heeft ons toen echt gered.”



Die omhaal kwam niet uit de lucht vallen, zegt De Haan. ,,Dat hadden we in de turnhal geoefend, weet je nog?” Drenthe veert op. ,,O ja, we zijn ook wezen turnen! Dat was ik bijna vergeten.” De Haan helpt Drenthe een beetje. ,,Jij was hartstikke goed op de trampoline.”



Tegen de Engelsen zorgt Rigters een minuut voortijd voor de gelijkmaker. Uiteindelijk bereikt Oranje de finale door na 32 strafschoppen met de Engelsen af te rekenen. In de finale wordt Servië eenvoudig aan de kant gezet. ,,Dat we wonnen, was onze kers op de taart. Het blijft een mooie herinnering, je wordt toch Europees kampioen”, zegt Drenthe.



Als het glas Rivella leeg is, pakt De Haan een bak ijs - zo’n doorzichtige van Hertog, met een blauwe rand. Vol met kersen. Drenthe pakt er eentje. ,,Neem er maar drie, hoor.” Drenthe eet ze op. ,,Oh en in het hotel hadden we twee tafeltennistafels toch? Altijd toernooitjes spelen. Ik was goed, geloof me!” De Haan weet het ook nog. ,,Ja, jij was de beste.”



Drenthe begint nu op stoom te raken. ,,Tafeltennis is iets geweest wat ik altijd al leuk vond. Later in Madrid had ik ook een tafel. Maar toen kwam ik ineens Arjen Robben tegen en die was beter dan ik. Die was linkshandig, lastig man.”



De Haan ruilt de ene bak in voor een ander. Met rode druiven. ,,Die ene foto in mijn huis vind ik echt een fantastische foto. Toen gaf jij die voorzet en Maceo maakte ’m. Dat was een heel mooi moment, vond ik. In die foto zat alles. Je traint op dingen en dan zie je dat dat lukt. En het feest en plezier dat erin zat. En ja, ik vond je ook wel een aardige jongen. En wat ik belangrijk vind, is dat iemand het mooi vindt, dat je een liefhebber bent. Nou, dat was bij jou inderdaad zo.” Drenthe knikt. ,,We hebben toen een goede band opgebouwd. Alles wat er werd gezegd, nam ik op. Dat wilde ik ook laten zien in de wedstrijden.”