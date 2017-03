Nouri en Lammers in Jong Oranje

Feyenoord op keeper na ongewijzigd tegen Heerenveen

14:08 Trainer Giovanni van Bronckhorst wil tegen Heerenveen zo min mogelijk wijzigingen aanbrengen in de ploeg die zondag over AZ heen walste. Alleen keeper Brad Jones staat in Friesland tegen Heerenveen weer onder de lat in plaats van Kenneth Vermeer. ,,Brad is fit en dan is er geen twijfel. Als Brad fit is, speelt hij gewoon’’, zegt Van Bronckhorst.