‘Ontgroende’ nieuwkomers St. Juste en Haps ervaren in Oostenrijk pas echt hoe groot Feyenoord is

Feyenoord heeft zojuist de lunch achter de rug, als Jeremiah St. Juste (20) zijn ogen eens over de Oostenrijkse bergtoppen laat glijden. ,,Dit is het goede leven”, zegt de van SC Heerenveen overgekomen centrale verdediger, staand voor het spelershotel in Schruns. Pal naast hem kan Ridgeciano Haps (24, ex-AZ) een trots glimlachje niet onderdrukken. ,,Het is”, fluistert hij, ,,alsof je niet weet wat je meemaakt.”



Jongensachtige onschuld, zou je denken. Maar dat is een misverstand. De twee zijn vastberaden om van hun tijd in De Kuip een succes te maken. In koor: ,,Wij gaan belangrijk worden voor Feyenoord.”

Eerste indruk

Nicolai Jørgensen prees zich gelukkig, afgelopen zondag tijdens de Open Dag. De Deense spits kampt met hoogtevrees. Vandaar dat hij blij was dit jaar gewoon toeschouwer te zijn bij de helikopterlanding. Een vlucht waarin St. Juste en Haps nog ontbraken. Want: het akkoord kwam pas twee dagen later. Al kun je je afvragen wat erger is: via de lucht De Kuip binnenkomen of een liedje moeten zingen in een vol spelershotel... ,,We zijn ontgroend”, beaamt Haps, kort na zijn debuut als zanger van het nummer Het is een feit van Broederliefde. De titel past wel bij zijn loopbaan. ,,Ik heb al wat jaar­tjes ervaring als voetballer, maar nu ruik ik eindelijk aan het grote werk. Prachtig. Ook vanwege de trainer, Giovanni van Bronckhorst, vroeger ook linksback. Hij geeft net die aanwijzingen waardoor ik weer stapjes beter word.”



St. Juste koos voor het If I ain’t got you van Alicia Keys, iets wat hem naar verluidt wat minder zuiver afging dan de wijze waarop hij zijn passes doorgaans verstuurt. ,,Het tekent wel de sfeer bij Feyenoord, zo’n binnenkomer. Alles is superprofessioneel. Toch is er onderling veel plezier. We zijn geweldig opgevangen.”

Zelfvertrouwen

Dat dezelfde spelers die nu vrolijk meedeinen, straks ook gewoon hun concurrenten om een plek in de basis zijn, daarvan zijn St. Juste en Haps zich bewust. ,,Maar zoals Feyenoord vertrouwen heeft in mij, heb ik vertrouwen in mezelf”, zegt eerstgenoemde. ,,Ik ben een speler die van mooi voetbal houdt en die er strijd in durft te gooien. Met die eigenschappen ga ik ervan uit basisspeler te worden. Het is aan mij.”

Haps: ,,Concurrentie had ik ook bij AZ. Het maakt je alleen maar beter. De besten spelen. En ik ben ervan overtuigd dat ik bij de besten hoor.”

De Kuip

Ze zeiden het haast in koor tegen elkaar, na afloop van hun eerste training met publiek erbij: ,,Oh, wat waren we hieraan toe.’’

En zo zal het nog wel even blijven voelen voor St. Juste en Haps, het klimaat van spelen in de top. Niet alleen vanwege de kwaliteit op het veld. Ook vanwege de entourage. Vanzelfsprekend wordt de landskampioen in Oostenrijk weer gevolgd door een fikse supportersschare. ,,Mede door al die mensen voel je nu echt hoe groot Feyenoord is”, ervaart St. Juste. ,,Als tegenstander was het altijd al indrukwekkend om in De Kuip te staan. Dat belooft wat als die 50.000 jou straks naar voren schreeuwen. Ik kan niet wachten.” Haps: ,,De Kuip is met afstand het meest sfeervolle stadion van Nederland. Dat zal extra krachten in me los maken.”

Champions League

Het heeft bijna iets aandoenlijks. Als Haps en St. Juste de vraag over Feyenoords aanstaande avontuur in de Champions League krijgen voorgelegd, kijken de twee elkaar haast instinctief in de ogen. En roepen dan eenstemmig: ,,Barcelona!” Haps: ,,Het kan zomaar dat we tegen die club spelen. Voetballen in Camp Nou, wow, het zou een droom zijn, die uitkomt.”

Dat Lionel Messi van scoren afhouden van een iets andere orde is dan VVV’er Ralf Seuntjes afstoppen, kan dat enthousiasme niet drukken. Ook bij St. Juste niet. ,,Welke tegenstanders het ook worden, ik geloof erin dat we een mooi Champions League-avontuur tegemoet gaan. Feyenoord is de kampioen van Nederland. We kunnen zelfverzekerd zijn. Er staat een groep met kwaliteit.”

Robin van Persie

Grote vraag: komt Robin van Persie er nog bij? Het contact met de routinier is er. Maar de Rotterdamse clubleiding weet ook dat de aanvaller nog een jaar onder contract staat bij Fenerbahçe. St. Juste: ,,Het zou voor ons fantastisch zijn als Van Persie komt.” Haps: ,,Van zo iemand kunnen wij heel veel leren.”