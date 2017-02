'Ontslag Petrovic niet zien aankomen’

,,Je weet dat dit gezien de slechte resultaten kan gebeuren, maar ik had het nu niet zien aankomen’’, reageert aanvoerder Aaron Meijers. ,,Ik had verwacht dat het over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heen getild zou worden. Ik denk dat de club lang heeft getwijfeld over deze beslissing.’’



De spelersgroep werd vanochtend bij elkaar geroepen door directeur Mattijs Manders en manager voetbalzaken Jeffrey van As. ,,Ik dacht dat we gewoon een speech zouden krijgen’’, aldus Meijers. ,,Maar toen werd ons gezegd dat Petrovic werd ontslagen. Volgens mij had niemand dat verwacht. De trainer heeft ons daarna succes gewenst. Hij was geëmotioneerd, maar het leek of hij het wel begreep.’’



Meijers vindt het niet terecht dat Petrovic alleen de schuld krijgt van de slechte resultaten ,,Wij zijn ook schuldig. We hebben met zijn allen gefaald. De spelersgroep moet nu opstaan. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.’’