Ook Heesen terug bij ADO Den Haag

Heesen was als speler van 1992 tot en met 1998 in Haagse dienst. Als hoofdtrainer bracht Heesen Oss terug vanuit de Topklasse naar de Jupiler League. Heesen werkte verder nog als assistent bij Willem II en als jeugdtrainer bij het Chinese Guangzhou Evergrande. Tot november van het vorig jaar was de oud-verdediger de rechterhand van Jimmy Floyd Hasselbaink bij Queens Park Rangers.