Ook Van der Heijden verlengt bij Feyenoord

Feyenoord maakte vanmiddag bekend dat het een principeakkoord heeft bereikt met de centrumverdediger. Van der Heijden zal 'op korte termijn' zijn krabbel zetten. ,,Hij heeft als centrale verdediger een heel sterk en constant seizoen achter de rug, waarin hij zijn waarde voor het elftal meer dan bewezen heeft'', aldus technisch directeur Martin van Geel in een reactie.

Ook Van der Heijden zelf is verheugd. ,,Ik heb het hier heel goed naar mijn zin en voel veel vertrouwen van de club en het legioen. Bovendien smaakt het kampioenschap naar meer. Het winnen van prijzen werkt verslavend, dus ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken. Een grote club als Feyenoord hoort elk jaar om de prijzen te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook de komende jaren kan, zeker omdat veel andere jongens ook blijven.''