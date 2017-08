Ook vertrek van Luuk de Jong is nabij

Maar dat er ‘beweging’ is rond de spits is duidelijk en wordt ook niet ontkend. Crystal Palace, waar De Boer nu manager is, is één van een aantal clubs met interesse in De Jong. De Boer was bij Ajax al van hem gecharmeerd en onderzocht in de winterstop van 2014 al eens of De Jong kon worden gehuurd. Destijds stond de spits op een zijspoor bij Borussia Mönchengladbach. Nu zoekt De Boer in zijn selectie bij Crystal Palace een aanspeelpunt voorin. De selectie van de Premier Leagueclub telt veel middenvelders en aanvallers met snelheid en diepgang. De Jong en zijn management zijn momenteel ‘hun opties aan het afwegen’, zoals het zo mooi heet. Ook clubs in Frankrijk, Spanje en Duitsland (Hannover 96) hebben hem op het lijstje staan. De directie van PSV wacht af welke club het meest concreet wordt.

De Jong is slim genoeg om zelf wel aan te voelen hoe laat het is. Hij is geen aanvoerder meer en niet langer zeker van een basisplaats. Afgelopen zondag toonde trainer Phillip Cocu zich content met het spel van Sam Lammers, die een kans kreeg als spits in het oefenduel met FC Augsburg. Tegen AZ wordt Jürgen Locadia in de punt van de aanval verwacht.

,,Maar op zich heeft dat er niks mee te maken’’, zei Gerbrands. ,,Pröpper zou ook zijn gegaan als we met 3-0 hadden gewonnen, dat komt door het bedrag dat Brighton betaalt. De club is bereid nú de hoofdprijs op tafel te leggen (zo’n 15 miljoen euro inclusief bonussen, red.), dus handelen wij daarnaar. Het is ook zo dat dit de tweede keer is dat Pröpper een stap kan maken die hij ambieert. In de winterstop zeiden we nog ‘nee’ tegen Zenit, nu is het ‘ja’ tegen Brighton.’’



Wat bovendien meespeelt, is dat PSV zonder Europees voetbal amper aan 40 officiële wedstrijden zal komen dit seizoen. En daarvoor moet de club dan ook nog maximaal presteren in de beker. In zo’n schema is niet op alle posities een dubbele of zelfs driedubbele bezetting meer nodig. Intern heeft Cocu aangegeven dat Gaston Pereiro na het vertrek van Pröpper nadrukkelijker óók als optie voor het middenveld kan meetellen.