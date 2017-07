Ook vrouwen niet vies van een schwalbe

Schwalbes? Ja, echt

Een week geleden stond in deze krant als kop boven een artikel over vrouwenvoetbal: 'Hoera, geen schwalbes!' Mea culpa. Duizendmaal sorry. De eerste week van het EK kende wel degelijk vleugjes onsportief gedrag. De Nederlandse Daniëlle van de Donk ging makkelijk liggen, maar werd inderdaad lichtjes aangetikt. Zelf weet ze het zeker: geen schwalbe. Nou, vooruit, het voordeel van de twijfel. Maar de Deense Line Jensen dan? Een loepzuivere. Of zoals keepster Sari van Veenendaal zei: ,,Volgens mij is ze nog steeds niet geland."



En schoppen kunnen de vrouwen ook wel. Vraag het maar aan Lieke Martens. Hinkend ging ze donderdag het veld af na een charge van Sanne Troelsgaard. Martens: ,,Echt een rotschop. Ik speelde vorig seizoen nog met haar samen bij Rosengård in Zweden. Niet zo netjes.''

Oranje (1)

Discussies over het niveau of de amusementswaarde van vrouwenvoetbal zullen nooit verdwijnen. Maar terwijl de optredens van de Oranjevrouwen de laatste twee grote toernooien (EK Zweden 2013, WK Canada 2015) een golf van cynisme veroorzaakten, komt de liefde tussen speelsters en het grote publiek vooralsnog veel meer van twee kanten. Eerst 2,1 miljoen kijkers voor Nederland - Noorwegen, daarna 2,2 miljoen voor Nederland - Denemarken. Duidelijke cijfers. Oranje heeft iets losgemaakt. Dat kan geen enkele cynicus ontkennen.

Oranje (2)

Over Sari van Veenendaal gesproken. Zij was de uitblinkster tegen Denemarken. In de eerste wedstrijd tegen Noorwegen was die eer voor Jackie Groenen. Maar welke international heeft in die korte tijd nu eigenlijk de meeste indruk gemaakt? Anders gezegd: over wie wordt het meeste gepraat? Shanice van de Sanden dus. Snel, excentriek, goedlachs, emotioneel. Het publiek in het stadion heeft het liefst dat zij de bal heeft.



Zou assistent-trainer Foppe de Haan af en toe terugdenken aan 2007, toen hij met Jong Oranje Europees kampioen werd? Toen raakte De Haan de gevoelige snaar bij Royston Drenthe, ook zo'n gangmaker.

Shanice van de Sanden doet nog een keer haar juichen na haar goal tegen Noorwegen na.

669

Dat de wedstrijden van Oranje zijn uitverkocht, weet iedereen inmiddels wel. En ja, buurlanden Duitsland en België hebben ook een respectabel legertje fans bij zich. Maar sommige stadions zijn angstaanjagend leeg. Het dieptepunt? Italië - Rusland op het Rotterdamse Kasteel. Precies 669 mensen hadden de moeite genomen om een plekje te zoeken. Nee, ook als de deuren van het Kasteel wagenwijd open hadden gestaan, was er niemand meer gekomen. Maar er is hoop. Want door de overwinningen van Oranje trekt ook de kaartverkoop voor de overige wedstrijden aan. Het doel van de organisatie was een bezettingsgraad van 50 procent. Of dat wordt gehaald, zal vooral van de resultaten van Oranje afhangen.

Aanraakbaar

Het was bijna nacht, maar dat maakte niet uit. De spelersbus van Oranje stond klaar voor Het Kasteel van Sparta om de internationals veilig naar het hotel te brengen. Maar eerst was het 'selfietijd'. Een compleet nieuwe doelgroep (meisjes) ontdekt het voetbal. En andersom krijgen de speelsters meer aandacht dan ze ooit bij hun clubs gewend waren. Is dit dan het moment waarop sponsors instappen? Dat ook de Nederlandse vrouwencompetitie straks serieuzer wordt? Hoe dan ook: dit Oranje is aanraakbaar.