Opnieuw operatie voor Kastaneer

Miedema als enige Nederlandse genomineerd voor wereldteam

22 februari Vivianne Miedema is geselecteerd voor het wereldvoetbalteam van de FIFPro, de wereldwijde vakbond voor professionele voetballers. De 20-jarige aanvaller van Bayern München is de enige Nederlandse tussen 55 speelsters die kans maken op een plek in het '2016 World XI'.