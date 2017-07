Oranje krijgt op uitlooptraining bezoek van 'Messi'

Leeuwinnen na zege op België met perfecte score naar kwartfinale EK

24 juli De Oranjevrouwen hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK. In Tilburg werd er gewonnen van België (2-1) waardoor Nederland na drie gewonnen groepswedstrijden poulewinnaar is geworden. Zaterdag speelt het in Doetinchem een kwartfinalewedstrijd tegen de nummer twee uit Poule B. Zowel Duitsland, Zweden of Rusland kan dan de tegenstander worden. Voor toernooidebutant België zit het toernooi erop. Sherida Spitse en uitblinkster Lieke Martens (via een Belgisch been) maakten de Nederlandse doelpunten.