Oranje Onder-19 naar halve finale EK

Oranje was het EK in Georgië gestart met een sensationele 4-1 zege op de Duitsers, waarna groepswinnaar Engeland in het tweede groepsduel nipt met 1-0 te sterk was. De Britten waren door twee zeges al zeker van de halve finale, maar deden desondanks overtuigend hun sportieve plicht tegen Duitsland: 4-1. Daardoor mag Oranje naar de halve finale.

Hoewel Nederland voor rust tegen de Bulgaren een licht overwicht had, stond het bij rust nog 0-0. Vijf minuten na de pauze zorgde Rodney Kongolo (foto, speler van Manchester City, broertje van AS Monaco-verdediger Terence) voor de openingstreffer. Nog geen vier minuten later was het echter alweer gelijk via Georgi Rusev: 1-1. Daar bleef het bij, maar door de nederlaag van Duitsland was een punt genoeg voor Oranje.