Oranje: zoektocht naar nieuwe bondscoach duurt nog wel even

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor Oranje gaat naar verwachting nog wel een aantal weken duren. De KNVB is eerst in gesprek met mensen in het voetbal die zijn gevraagd mee te denken over de opvolging van de ontslagen Danny Blind.

Door Maarten Wijffels

Technisch directeur Hans van Breukelen vloog om die reden vandaag naar München, waar hij praat met Arjen Robben, de aanvoerder van Oranje die ook zijn zegje mag doen. Als klankbord fungeren verder onder anderen de technisch directeuren van Ajax, Feyenoord en PSV.

De KNVB zet in principe in op een coach die Oranje in de resterende vijf kwalificatieduels nog naar het WK van 2018 kan leiden. Die keuze krijgt de voorkeur boven het aanstellen van iemand die nu (ook) al kan gaan bouwen aan een ploeg voor het volgende EK, over drie jaar.

Dun

De spoeling op de Nederlandse trainersmarkt is dun. Voor de KNVB is daarom ook de optie van een buitenlandse coach bespreekbaar. Op 31 mei speelt Oranje zijn eerstvolgende wedstrijd, een oefeninterland in en tegen Marokko, dus er is geen vliegende haast.

Hoewel Arjen Robben en andere spelers van Oranje Louis van Gaal met stip op één hebben staan, zal die zeker niet terugkeren als bondscoach. Van Gaal heeft zich definitief afgemeld bij de voetbalbond. Hij is nog wel in beeld voor een andere topfunctie in Zeist, als nieuwe directievoorzitter en boegbeeld.