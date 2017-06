Oranje zonder De Ligt tegen Ivoorkust

De Ligt werd woensdag in Agadir tijdens de gewonnen oefeninterland tegen Marokko (1-2) met rood van het veld gestuurd. Dat leverde hem automatisch een schorsing op voor één oefeninterland.



Fred Grim, die voor de derde wedstrijd op rij als eindverantwoordelijke op de bank zit, kan kiezen uit een selectie van 26 spelers. Wesley Sneijder en Stefan de Vrij sluiten morgenavond aan bij de groep, zodra Grim en zijn manschappen terug zijn van het trainingskamp in Portugal. Ze werken morgenochtend in Lagos eerst nog een besloten training af.



Sneijder moet eerst met Galatasaray nog een competitiewedstrijd spelen tegen Konyaspor en vliegt daarna zo snel mogelijk naar Rotterdam. De spelmaker kan tegen Ivoorkust recordinternational Edwin van der Sar evenaren. Sneijder staat voor zijn 130ste optreden in de nationale ploeg. De Vrij laat de medische staf van Oranje naar de knie kijken waar hij al een tijdje last van heeft. In vergelijking met de wedstrijd tegen Ivoorkust zijn aanvoerder Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum nieuw in de selectie.



De tweede ontmoeting ooit met Ivoorkust staat onder leiding van scheidsrechter Harald Lechner uit Oostenrijk, die voor het eerst Oranje fluit. De nationale ploeg trof Ivoorkust op het WK van 2006 in de groep. Het elftal van de toenmalige bondscoach Marco van Basten versloeg de 'Olifanten' in Stuttgart met 2-1, dankzij doelpunten van Robin van Persie en Ruud van Nistelrooij.