Oud-Feyenoorder Hans van der Hoek (83) overleden

Ten Hag is content met zege en plek 4

5 februari FC Utrecht-trainer Erik ten Hag is content met de wijze waarop zijn ploeg van Heerenveen won en over de Friezen heen naar plek 4 wipte. ,,We wisten dat we een ploeg zouden treffen die prima positiespel speelt. Dat is gebleken, al waren we vooral in de eerste helft prima in staat om hun aanvalsspel te neutraliseren.''