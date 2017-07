Oud-prof Van Mosselveld algemeen directeur RKC

Bij de Jupiler League-club uit Waalwijk wordt de 33-jarige Van Mosselveld de opvolger van Remco Oversier, die als technisch directeur aan de slag is gegaan bij NEC.

Voordat Van Mosselveld buiten het veld carrière maakte, was hij als speler aan RKC verbonden. De verdediger speelde tussen 2006 en 2015 zo'n tweehonderd wedstrijden in het geel-blauw. ,,Frank kent de club door en door en heeft een groot netwerk in Waalwijk'', zei voorzitter Peter Konijnenburg van de raad van commissarissen.