Padt, 'Rickygoal' en Kuwas blinken uit, rotavond St. Juste

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7; Dumfries 5,5, Breuer 5, Van Drongelen 4, Floranus 6 (87. Verhaar -); Sanusi 6, Dijkstra 4, Van Moorsel 5; Cabral 5 (65. Pogba -), Pusic 6, Brogno 5 (56. Goodwin -).

PSV: Zoet 6,5; Arias 7, Isimat 7, Moreno 7, Willems 7 (70. Schwaab -); Pröpper 6,5, Hendrix 7, Siem de Jong 6,5 (88. Ramselaar -); Van Ginkel 7, Luuk de Jong 6, Locadia 7,5 (78. Bergwijn -).

Arbiter: Makkelie 5

Man van de wedstrijd: Jürgen Locadia gaf aan tijdens zijn blessure best depressief te zijn geweest. Maar tegen Sparta was daarvan weinig zichtbaar. De aanvaller was met acht doelpogingen namelijk veruit de gevaarlijkste PSV’er, en met zijn fraaie afstandstreffer liet Locadia zien dat hij klaar is voor het slot van het seizoen.