Pechvogel Vermeer opnieuw maanden aan de kant

Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer heeft wederom een blessure opgelopen die hem lang aan de kant houdt. De 31-jarige goalie heeft vanochtend op de training een peesblessure aan zijn rechterhand opgelopen en is minimaal twee maanden niet inzetbaar.

De nieuwe blessure komt als een klap voor Vermeer. Hij was juist verwikkeld in een gevecht met de 35-jarige Brad Jones om de plek onder de lat bij de landskampioen. De definitieve eerste keus van trainer Giovanni van Bronckhorst zou zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal keepen, maar de oefenmeester hoeft nu geen keuze te maken.

Het is voor het tweede seizoen op rij dat een blessure roet in het eten gooit voor Vermeer. Aan het begin van de voorbereiding op vorig seizoen scheurde hij zijn achillespees en moest hij onder het mes. Pas na de winterstop kon hij weer aansluiten bij de wedstrijdselectie, maar toen had - de als vervanger van Vermeer aangetrokken - Jones zijn plek onder de lat al definitief veroverd: hij bleef staan.

Met de Australiër in het doel veroverde Feyenoord vervolgens voor het eerst in achttien jaar de landstitel en plaatste het zich zo voor de groepsfase van de Champions League. In aanloop naar dit seizoen mochten Vermeer en Jones het weer samen uitvechten, maar door de nieuwe blessure van de voormalig Ajacied mag laatstgenoemde zich opmaken voor een rol als eerste keus.