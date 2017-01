Peterson verlaat FC Utrecht met dubbele gevoelens

Zijn allerlaatste actie in het shirt van FC Utrecht was het overschieten van een penalty in het verloren bekerduel tegen Cambuur. De wijze waarop de Zweedse publiekslieveling woensdagavond na afloop van het beschamende bekeravondje zijn tranen de loop liet, getroost door teamgenoten, maakte al duidelijk dat hij op weg naar de uitgang was.



,,Ik voelde me zó schuldig naar de fans. Ik had nog nooit in mijn profleven een penalty genomen, op trainingen gaan ze er altijd in, maar het niet proberen kwam niet in me op. Ik was ingevallen met de gedachte Utrecht naar de volgende ronde te knallen. Het is triest dat het zo moest eindigen. Maar ik hoop dat de mensen hebben gezien dat ik ook dit keer mijn stinkende best heb gedaan voor de club. Ik was emotioneel na afloop, omdat ik wist dat de clubs een akkoord hadden bereikt en ik weg zou gaan.’’