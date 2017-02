Petrovic per direct ontslagen bij ADO Den Haag

,,Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures. Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club, maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club, maar soms werkt het gewoon niet meer.''



Volgens ADO zijn de directie, de rvc én Petrovic het eens dat de kans dat ADO zich verzekert van lijfsbehoud het grootst is met deze beslissing.



Kahya

Het is nog niet bekend wie Petrovic opvolgt. ,,Voorlopig neemt assistent-trainer Ekrem Kahya de honneurs waar", zegt technisch manager Jeffrey van As. ,,We zullen zo snel mogelijk een beslissing nemen over de invulling van de technische staf voor de rest van dit seizoen."



Petrovic volgde in de zomer van 2016 Henk Fraser op als trainer van ADO. De Montenegrijn behaalde tien punten uit de eerste vier wedstrijden, maar daarna zakte de ploeg weg met zeven punten uit de volgende zeventien wedstrijden. ADO staat op de zestiende plek in de Eredivisie.