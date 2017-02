Poll: wie moet de nieuwe trainer van ADO worden?

ADO wil opvolger ontslagen Petrovic snel presenteren

13:55 ADO Den Haag hoopt zo snel mogelijk een opvolger te presenteren voor de vanochtend ontslagen Zeljko Petrovic. Het is de bedoeling dat de nieuwe trainer zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles al op de bank zit. Robert Maaskant en Fons Groenendijk worden in Den Haag genoemd als kandidaten, maar manager voetbalzaken Jeffrey van As wil nog niet op namen reageren.