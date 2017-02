Pover Feyenoord pakt in Den Haag toch weer drie punten

Door Mikos Gouka



Een uur lang creëerde koploper Feyenoord gisteren geen enkele kans tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Maar bij de eerste gelegenheid was het echter meteen raak. Eljero Elia knokte zich aan de zijlijn uit verloren positie toch langs Tyronne Ebuehi. Zijn balletje breed op de mee opgekomen Miquel Nelom was een prima ingeving, via de kluts kwam vervolgens Karim El Ahmadi in positie om de trekker over te halen: 0-1.



Het is het verhaal van Feyenoord dit seizoen. Lachend roepen de spelers week in, week uit dat ze toch wel scoren, wat de tegenstander ook verzint. En ook tegen ADO Den Haag, dat had gekozen voor een behoudende speelwijze, was het inderdaad weer het geval.



En zo kreeg trainer Giovanni van Bronckhorst waar hij op had gehoopt in Den Haag. De coach wilde uiteraard de volle buit, in competitieverband voor de zesde keer op rij in 2017, maar er meer doelstellingen gisteren bij de Rotterdammers. Tonny Vilhena mocht geen gele kaart incasseren zodat de middenvelder zondag in de kraker tegen PSV gewoon beschikbaar is.

En Van Bronckhorst kon in Den Haag ook voor even zijn lastige 'wie van de drie-puzzel' laten liggen. Steven Berghuis, Jens Toornstra en Dirk Kuyt konden allemaal spelen. Kuyt verdween in de laatste tien minuten alsnog naar de kant, net nadat Mike Havenaar namens ADO Den Haag een prachtige kans op de voeten van Brad Jones had zien eindigen.



Feyenoord moest nog even achteruit, maar de ploeg greep de volle buit en kan volgende week in de Kuip nummer 3 PSV definitief elimineren in de titelstrijd.