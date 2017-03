'Prettige' tegenstanders Feyenoord en Ajax na wake-upcall

Bij Feyenoord en Ajax werd die nederlaag een wake-upcall genoemd. Of de clubs van de domper zijn hersteld wordt vanmiddag duidelijk. Feyenoord staat in De Kuip tegenover AZ en Ajax ontvangt FC Twente. Met de statistieken van Opta blikken we vooruit.

Feyenoord - AZ

• AZ is op papier een prettige tegenstander voor Feyenoord. Al 5 thuisduels met AZ zijn de Rotterdammers ongeslagen en van de laatste 10 ontmoetingen (uit én thuis) wonnen de Alkmaarders er maar één. • Feyenoord is van alle eredivisieteams het langst ongeslagen in eigen huis (W15, G4). • Feyenoord won zijn laatste 7thuisduels in de eredivisie; een zege tegen AZ zou de langste reeks sinds augustus 2003 (toen 15 op rij) én de 700ste thuiszege in de competitie betekenen voor de Rotterdammers. • AZ wacht al 14 duels op een clean sheet . In 1987 slaagde de club er voor het laatst langer in de nul niet te houden. • Als speler van Feyenoord won Ron Vlaar maar één van zijn 7 ontmoetingen met AZ. Met AZ won hij vorig seizoen (4-2) wel van Feyenoord.

Ajax - FC Twente

• Als we op de statistieken afgaan, heeft ook Ajax vanmiddag weinig te vrezen. Van geen enkele club wonnen de Amsterdammers thuis vaker dan van Twente. Alleen tegen Sparta (154) scoorde Ajax bovendien vaker dan tegen de Tukkers (153).



• Twente won in december thuis met 1-0 van Ajax. De club kan voor het eerst sinds het seizoen 1992/1993 twee keer in een seizoen van Ajax winnen.



• Ajax scoorde in maar één van de laatste 39 competitieduels niet. Dat was tegen FC Twente.



• De goals van Davy Klaassen zijn dit seizoen cruciaal voor Ajax. Hij maakte al 11 keer de gelijkmaker of de goal waarmee Ajax op voorsprong kwam, vaker dan iedere andere speler.



• Hakim Ziyech scoorde of gaf een assist tegen elke club in de eredivisie. Alleen tegen oud-club FC Twente (3 duels) slaagde de middenvelder daar niet in.