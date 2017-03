Prominenten voorspellen: 'Feyenoord kán niet verliezen'

In aanloop naar de Klassieker komen steeds meer prominenten aan het woord.

Door Daniël Dwarswaard en Nik Kok

Henk ten Cate

Voorspelling: 1-1

Uitleg: ,,Ik hou het op 1-1 want Feyenoord zit in een flow en die heeft aan dit gelijkspel genoeg. Ik proef zoveel honger bij die ploeg, dat is niet normaal. Die tweede helft tegen Heerenveen laatst, toen ze die 1-0-achterstand wisten om te buigen, was wat dat betreft exemplarisch. Ajax en PSV hebben in principe meer voetballende kwaliteiten maar Feyenoord kán niet verliezen. Zondag dus ook niet.”

Volledig scherm Henk ten Cate. © ANP

Kees Jansma

Voorspelling: 1-2 voor Feyenoord

Uitleg: ,,Bij Feyenoord is meer geloof en kracht momenteel dan bij Ajax. Dit kunnen ze niet meer laten lopen en dat gaat ook doorwerken in de Klassieker. Dat is trouwens een gevoel dat ik al veel langer heb. Voor het seizoen eigenlijk al. Dit is gewoon hét jaar voor Feyenoord. Het maakt ook niet veel uit dat Vilhena niet meedoet. Spelers worden geschorst of raken geblesseerd, dat is allemaal van geen doorslaggevende betekenis.”

Volledig scherm Kees Jansma. © Pro Shots.

Simon Tahamata

Voorspelling: 2-1 voor Ajax

Uitleg: ,,Maar het gaat Feyenoord niet van de titel houden.''

Volledig scherm Simon Tahamata. © ANP

Kenneth Perez

Voorspelling: 3-3

Uitleg: ,,Ik denk dat het een spektakel wordt. Ajax moet in tegenstelling tot Feyenoord vol gas gaan. Dan moet Feyenoord wel mee. Dat kunnen ze, het wordt mooi.”

Volledig scherm Kenneth Perez. © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk

Voorspelling: 0-1 voor Feyenoord

Uitleg: ,,Feyenoord kan zonder enige bibbers naar de Amsterdam Arena en dat komt dan vooral door dat laatste eredivisieweekeinde toen Ajax punten verspeelde tegen Excelsior. Dat zorgt ervoor dat ze vrijuit kunnen voetballen en dat is lekker. Het gevoel van ‘we kunnen een klapje krijgen’ is fijn in de wetenschap dat Feyenoord in de Arena al een tijdje niet heeft gewonnen.”

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk. © ANP

Bryan Roy

Voorspelling: 1-0 voor Ajax

Uitleg: ,,Dit is alleen gebaseerd op liefde voor de club. Verder zit er helemaal geen gedachte achter. Dat zegt wel genoeg hè.’'