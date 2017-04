PSV-Ajax op Snapchat Spectacles

,,Het lijkt alsof je kort voor de wedstrijd zelf tussen de spelers loopt en tijdens het duel vlak naast het veld staat'', aldus PSV. Volgens de club is het de eerste keer in Nederland en een van de eerste keren in Europa dat een wedstrijd zo wordt weergegeven.



De Snapchat-bril maakt videoclips van maximaal 10 seconden en foto's. Die snaps zijn te volgen via psvofficial, het officiële Snapchatkanaal van PSV.