PSV en Brentford akkoord over verkoop Jozefzoon

Primeur: Van Boekel herroept penalty na zien videobeelden

25 januari Een heuse primeur in de voetbalwereld vanavond in de Galgenwaard. Arbiter Pol van Boekel leek FC Utrecht een penalty toe te kennen in het bekerduel met Cambuur, maar hij kwam van zijn besluit terug na het zien van videobeelden. Van Boekel had de tussenkomst van de videoref niet nodig, want hij keek zelf naar de herhaling op een beeldscherm langs de lijn.