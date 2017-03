PSV-goals plaatsen Siem direct achter 'decenniumtopschutter' Luuk

Siem de Jong tekende tegen de Arnhemmers vlak na rust voor de winnende 1-0. Het was alweer zijn 58ste eredivisietreffer dit decennium. Zijn eerste goal in 'de jaren 10' maakte hij op 21 februari 2010 eveneens tegen Vitesse, toen hij namens Ajax de 4-0 voor zijn rekening nam.



Door de goal tegen Vitesse - alweer zijn zesde seizoenstreffer in Eindhovense dienst - staat Siem de Jong nu tweede op de ranglijst van meest scorende eredivisiespelers dit decennium. Die tweede plek moet hij delen met Georginio Wijnaldum, die namens Feyenoord en PSV ook tot 58 doelpunten op het hoogste niveau kwam.



Het duo moet de nummer één op de ranglijst echter nog een heel eind vóór zich dulden. Dat is met 93 doelpunten namelijk Siems jongere broer Luuk. Opmerkelijk is dat de huidige PSV-captain exact één week na zijn broer voor het eerst scoorde in 'de jaren 10'. Op 28 februari 2010 tekende hij namens FC Twente voor de 1-0 tegen NEC.



Achter De Jong, De Jong en Wijnaldum staan Graziano Pellè en Michael de Leeuw, die hun naam sinds 1 januari 2010 allebei 56 keer op het scorebord zetten. De top tien (door een gedeelde tiende plaats bestaande uit elf spelers) wordt gecompleteerd door Alfred Finnbogason (53), Luc Castaignos (52), Bas Dost, Tim Matavz (beiden 51), Dries Mertens en Lasse Schöne (beiden 50).