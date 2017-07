PSV is klaar met de voetballer Adam Maher

Het huwelijk tussen het voormalige talent en de Eindhovenaren is al een tijdje gebaseerd op ratio in plaats van sportieve liefde, waarbij er bij PSV wel waardering is te proeven voor de manier waarop Maher zich opstelt. Er zijn spelers die in zijn geval continu vervelend doen of gaan mekkeren bij journalisten in de hoop een snel en financieel prettig vertrek te kunnen forceren. Het is wel duidelijk dat hij niet helemaal zonder frustraties op het veld staat, maar de 24-jarige Maher blijft jegens zijn werkgever richting de buitenwacht vooralsnog een heer.



Maher heeft bij PSV nooit een echte kans gehad op de plek die hij ambieert en de ploeg heeft ook nooit gespeeld op een manier waarop hij het best tot zijn recht komt. Desalniettemin zou het voor hem goed zijn om ook zelf te constateren dat het hem niet gelukt is zijn belofte in te lossen. De redenen daarvoor zijn divers en ook PSV treft enige blaam, gelet op de manier waarop AZ in het verleden met Maher speelde. De sportieve leiding had kunnen weten dat hij vooral als 'nummer 10', met twee schokbrekers op het middenveld achter zich heel aardig uit de voeten kan. Maher zelf heeft binnen een ander speltype en op een andere positie zelf ook bepaald geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Van zijn vier contractjaren bij PSV was alleen seizoen 2014-2015 acceptabel te noemen. En dan is de PSV-wereld hard. Keihard zelfs, maar Maher heeft het - door niet voortdurend te lopen vervelen - zelf afgedwongen dat hij bij de achterban nog wel wordt gerespecteerd.



De laatste minuten van Adam Maher in een wedstrijd van PSV waren dinsdag, tijdens de oefenwedstrijd tegen Grasshopper. Gisteren werd bekend dat hij niet eens een rugnummer heeft gekregen bij de A-selectie van PSV. Het kan bijna niet anders dan dat Maher deze week op een veld op het trainingscomplex van de Zwitserse nummer 8 zijn laatste duel voor PSV heeft gespeeld.