PSV klopt De Treffers in 'geheim' duel, Lozano blinkt uit

Dé dag voor de vrouwen van Oranje

12:39 Tegen Zweden is het vanavond zover. De Oranjevrouwen hebben een unieke kans om het EK voetbal in eigen land écht te laten slagen. Bij winst staat de ploeg in de halve finale. ,,Zwe­den staat al jaren aan de top, maar wij kunnen ook wel wat.’’