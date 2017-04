PSV verder met Van Nistelrooy, maar niet als trainer

Van Nistelrooy is dit seizoen individueel coach binnen de jeugdopleiding en voelt zich vooralsnog thuis in die rol. De Geffenaar gaf eerder al aan zich in de toekomst op het trainersvak te willen oriënteren, maar zelf het tempo te willen bepalen.

Eerder dit seizoen hoopte PSV om hem te strikken voor een rol als trainer van een van de hogere jeugdelftallen of misschien zelfs Jong PSV. Van Nistelrooy (40) sluit dat voor de toekomst zeker niet uit, maar doet dit in het seizoen 2017-2018 in ieder geval nog niet.

PSV hoopt de invulling van de hoogste elftallen in de opleiding (Jong PSV, A1, B1) zo snel mogelijk rond te maken. De club is nog in gesprek met Mark van Bommel over de invulling van zijn rol bij PSV. Complicerende factor voor een rol als hoofdcoach van een van de hogere jeugdteams is het gegeven dat Van Bommel nu in de technische staf zit van het nationale team van Saudi-Arabië. Technisch manager Marcel Brands liet eerder weten dat dit lastig te combineren zal zijn met een functie als hoofdtrainer bij bijvoorbeeld PSV onder 19 of onder 17.