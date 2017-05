PSV verlengt contract Guardado niet

Het is nog niet bekend of PSV en Guardado van plan zijn om deze zomer al uit elkaar te gaan. De Mexicaanse middenvelder en zijn zaakwaarnemer hielden afgelopen maand alle opties voor de toekomst nog open.

Zijn contract in Eindhoven loopt in juni 2018 af en de 132-voudig international van Mexico sluit een langer verblijf bij PSV momenteel nog niet uit. Gelet op zijn kansen op deelname aan het WK van 2018, nog altijd een doel van Guardado, zou hij best nog een seizoen in de eredivisie willen blijven.



Guardado speelt sinds de zomer van 2014 voor PSV. Hij speelde onlangs tegen Ajax zijn 100ste wedstrijd voor PSV. Daarin was hij goed voor 4 goals en 22 assists. In zijn eerste twee seizoenen werd hij landskampioen met de Eindhovenaren. Dit seizoen staat PSV op een teleurstellende derde plaats.