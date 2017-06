PSV wacht nog nieuwe hittegolf in transferzomer

Veel PSV-supporters vroegen zich vorige week nog af wie het boegbeeld voor komend seizoen zou worden. De in zichzelf gekeerde club reageerde bijna nergens op en had bij de presentatie van de nieuwe tenues weinig om op terug te vallen. Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro waren de uithangborden op de nieuw geïntroduceerde shirts. Spelers met kwaliteiten en talent, maar nog geen topvedettes waar duizenden mensen dolgraag voor naar het Philips Stadion komen. Met Lozano hoopt PSV een publiekstrekker en vooral handenbinder voor veel moeilijke wedstrijden te hebben gevonden. Een speler die door muren kan en het verschil weet te maken op momenten dat misschien niemand het meer verwacht, zoals Memphis in zijn laatste seizoen voor PSV.

,,Voorin hebben we de zaken nu op orde’’, zei Brands. ,,Er komt een aantal jonge spelers aan en met onder anderen Jürgen Locadia, Luuk de Jong en Gastón Pereiro hebben we verschillende opties in huis.’’ Of De Jong nog weggaat, liet Brands in het midden. Hij en Vincent Janssen zitten bij dezelfde zaakwaarnemer (Louis Laros, red.) en vorige week meldde deze site al dat PSV intern het scenario heeft besproken om Janssen voor een jaar te huren van Tottenham Hotspur. Laros zelf wil hierover niets zeggen.

Voor het middenveld heeft PSV de kaarten op tafel gelegd en wil de club zich opnieuw versterken met Marco van Ginkel. Ditmaal is het de insteek om de productieve Gelderlander te kopen en moet PSV er alleen met Chelsea nog uit zien te komen. Van Ginkel zelf wil graag terug naar Eindhoven, heeft hij afgelopen weekeinde volgens Brands laten weten. Voor hem ligt een vorstelijke aanbieding klaar en daar heeft hij oren naar. Met Hendrix, Bart Ramselaar, Davy Pröpper, eventueel nog Andrés Guardado, die mogelijk in januari naar de VS vertrekt, en twee jeugdspelers erbij is die linie goed bezet. ,,En Pereiro zouden we ook als middenvelder kunnen inzetten’’, zo meldde Brands.

Achterin staat er nog genoeg te gebeuren bij PSV. Als Jeroen Zoet naar Napoli gaat, trekt de club een nieuwe keeper aan. PSV rekent er daarnaast op twee nieuwe backs te moeten inlijven, omdat Jetro Willems en Santiago Arias kunnen vertrekken. Voor Willems is op dit moment belangstelling.



,,Mochten ze ons allebei verlaten, dan willen we twee spelers halen’’, aldus Brands. ,,In de jeugdopleiding hebben we op dit moment niemand rondlopen die nu ineens kan inschuiven bij de A-ploeg. Maar uiteraard is Joshua Brenet wel een potentiële basisspeler.’’ Brands kijkt de situatie centraal achterin even aan, maar houdt de handen vrij voor een nieuwe centrale verdediger.