Randy Wolters van Eagles naar ADO

Marengo wordt in Deventer herenigd met trainer Hans de Koning, met wie de aanvaller samenwerkte bij FC Volendam. Wolters keert op zijn beurt terug bij de club, waarvoor hij ook als jeugdspeler al actief was.



Wolters, die een aflopend contract heeft, groeide in Deventer uit tot een publiekslieveling. Hij was vooral van waarde in de slotfase en de play-offs van vorig seizoen. In de eerste helft van dit seizoen bleef rendement uit, waarna hij - mede door het aantrekken van Elvis Manu – op het tweede plan was geraakt.



Of Marengo voor Go Ahead een versterking is voor, valt nog te bezien. Ook de 25-jarige aanvaller, die nog een contract in Den Haag heeft tot de zomer van 2018, viel buiten de boot bij zijn ploeg.