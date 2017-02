'Real Madrid volgt de verrichtingen van Willem II op de voet'

,,Ik ben goed bevriend met Dani Carvajal, maar ik ken ook veel andere spelers van het eerste team. Soms krijg ik berichtjes van ze als Willem II heeft gewonnen of als ik heb gescoord en via sociale media ontvang ik ook wel eens felicitaties'', aldus de spits die tot dusver negen keer het net wist te vinden.



Sol verruilde in 2015 Villarreal voor Willem II. Bij de Spaanse subtopper kwam hij tot slechts twee optredens in de hoofdmacht, waarna hij zijn heil over de grens zocht.



Dat werd de Eredivisie, een competitie die erg populair blijkt te zijn in zijn vaderland. ,,Het valt me op dat veel mensen in Spanje de Eredivisie volgen: de competitie is populair.''



Wel had hij even nodig om zijn draai te vinden. ,,Het was even wennen aan het team, de coach en de staf. Maar al vrij snel had ik met iedereen een klik. Het niveau in de Eredivisie bevalt me en ook in Tilburg voel ik me goed.''