Rechtszaak om puntenstraf Achilles'29 gaat door

Rustig genieten van de halve finales van Ajax

12:08 Ajax in een Europese halve finale, het was al even geleden. 1997 om precies te zijn, dat was de laatste keer dat de Amsterdammers in een Europese halve finale stonden. Vanavond is het weer zover: de ploeg van trainer Peter Bosz neemt het in de Europa League op tegen Olympique Lyon. Kijk, en geniet nog eens rustig van de halve finales van Ajax.