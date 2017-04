Reisje naar Zuid-Amerika kost Caanen de kop bij Roda JC

Het was een belangrijke reden voor de club om Caanen per direct uit zijn functie te ontheffen. Omdat de Limburger nog een contract heeft tot 2018 wordt mogelijk bekeken of hij in aanmerking komt voor een andere functie binnen de club. Maar gezien de verhoudingen zou het ook niet vreemd zijn als het contract voortijdig wordt beëindigd.



Eerder schermde Caanen ook al dat hij goede contacten had bij Tottenham Hotspur en dat Roda JC een soort satellietclub kon worden van de Engelsen. Daar is nooit iets van terecht gekomen. Er heeft welgeteld ooit één speler van de Engelse club meegetraind tijdens een trainingskamp van Roda in de winter van 2016, maar na één week werd verdediger Kyle Walker-Peters alweer naar huis gestuurd.