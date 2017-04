Rick Karsdorp klaar voor slotfase competitie

WK 2018 Advocaat kandidaat nummer één als opvolger Blind bij Oranje

24 april Hans van Breukelen ziet in Dick Advocaat dé kandidaat om Oranje onder zijn hoede te nemen in de jacht op een ticket voor het WK 2018 in Rusland. De technisch directeur van de KNVB, bracht het afgelopen weekeinde door in de Turkse metropool Istanboel en sprak uitvoerig met de 69-jarige Hagenaar.