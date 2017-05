Rob Alflen zegt NEC af en blijft bij Heracles

Tien man Oranje ondanks onrustige slotfase eenvoudig langs Marokko

21:47 Wesley Sneijder heeft nog slechts twee interlands te gaan alvorens hij zich recordinternational van Oranje mag noemen. De 32-jarige speler van Galatasaray, inmiddels op 129 interlands, viel vanavond in tijdens de slotfase van Marokko-Nederland. Dat deed de routinier in een fase dat Oranje met nog slechts tien spelers vol aan de bak moest om de 1-2 voorsprong vast te houden. Dat lukte in het warme Agadir, waar Ajacied Matthijs de Ligt rood had gekregen, ternauwernood.