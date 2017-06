Rockanje in derde klasse na bizar nacompetitietoernooi

10 jaar na EK-winst Jong Oranje 'Niks veranderd, zie ik. Alleen een beetje bolle kop'

13:23 Het was gisteren tien jaar geleden dat Jong Oranje het EK in eigen land won. Royston Drenthe was destijds dé uitblinker en oogappel van coach Foppe de Haan. Tien jaar na dato ontmoeten trainer (73) en pupil (30) elkaar weer, in een sloep op de Friese meren. ,,Dat het hier zo rustig is? Ja jongen, de meeste mensen werken.’’