Roda JC ontbindt contracten van drie spelers

Hakim Ziyech keert terug bij Marokko

21:02 Hakim Ziyech gaat weer voor Marokko spelen. Ziyech weigerde eerst onder bondscoach Hervé Renard uit te komen. Vandaag had de middenvelder in Amsterdam een goed gesprek met Renard en bondsvoorzitter Faouzi Lakjaa. Ook zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli was bij het onderhoud.