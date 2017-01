Roda JC slaat slag op transfermarkt

Van den Brom: Luckassen wordt steeds bepalender

13:40 AZ-trainer John van den Brom is te spreken over de ontwikkeling van Derrick Luckassen. De verdedigende middenvelder die ook als verdediger kan spelen, kopte AZ afgelopen woensdag nog voorbij Heerenveen in de kwartfinales van het bekertoernooi. Vorig weekeinde was hij ook al trefzeker tegen Sparta.