Roda JC strikt Anelka als adviseur

Anelka gaat zich richten op de Voetbalacademie, waarvan de precieze invulling de komende weken wordt besproken. Ook wordt hij adviseur op de Franse markt voor Roda JC. Het aantrekken van de 21-jarige Lyes Houri, die wordt gehuurd van SC Bastia, gebeurde al op advies van Anelka.



Technisch directeur Ton Caanen is verheugd over de komst van de Franse vedette die hij ontmoette in Dubai. ,,Ik had meteen het idee dat ik niet alleen te maken had met een ex- topvoetballer, maar ook met iemand die een zeer interessante gedachte heeft over het voetbal in het algemeen. We zijn natuurlijk trots dat we iemand van zijn kaliber aan onze organisatie kunnen toevoegen.”